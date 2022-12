Condividi su...

BRINDISI – Nel terribile impatto tra una Panda e una Seat, ha perso la vita un uomo di 78anni alla guida della Fiat. Ferito in maniera lieve, invece, l’altro conducente. Tragico incidente sulla strada provinciale che collega Mesagne e Tuturano, all’altezza di un incrocio. Nulla da fare per l’anziano: all’arrivo dei soccorsi, il 78enne era già deceduto. Condotto in ospedale in codice giallo, invece, il 31enne alla guida della Seat di colore bianco che, dopo l’impatto, era uscita fuori strada, terminando la sua corsa in un terreno. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Aggiornamenti nel corso del Telegiornale di AntennaSud