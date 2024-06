Taranto, spaccia cocaina in casa: arrestato pregiudicato

La Polizia ha scoperto una fiorente attività di spaccio in via Duca di Genova, arrestando un pregiudicato tarantino di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile avevano notato uno strano movimento di giovani tossicodipendenti nei pressi di uno stabile dove risiedeva il noto spacciatore, “specializzato” in cocaina. Grazie ai servizi di osservazione, gli agenti hanno raccolto prove che il soggetto identificava i clienti tramite il videocitofono prima di farli entrare nell’appartamento, protetto da una grata abusiva.

Gli agenti, senza farsi notare, sono riusciti a entrare nel condominio e a posizionarsi al piano superiore. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare circa 20 grammi di cocaina in cucina e un altro grammo in camera da letto. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 2.500 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita.

Il pregiudicato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.

