‘Taranto sommersa da rifiuti: fallimento amministrazione Melucci’

“Le strade di Taranto si sono trasformate, ancora una volta, in discariche a cielo aperto. Il nuovo calendario per la raccolta differenziata, introdotto per migliorare il servizio, si è rivelato un autentico disastro. La responsabilità, come sottolinea il PLI Taranto, ricade interamente sull’Amministrazione Melucci, incapace di pianificare e comunicare in modo efficace, lasciando i cittadini, ingiustamente, nel ruolo di capro espiatorio”. Lo scrive in una nota Mirko Maiorino del PLI Taranto.

“Le riunioni organizzate nelle chiese, misura sporadica e inefficace, dimostrano l’approssimazione e la mancanza di una strategia concreta. Sia l’Amministrazione che Kyma Ambiente, negli ultimi anni, hanno più volte evidenziato il loro disinteresse verso le esigenze reali della città”, aggiunge.

“Il PLI Taranto chiede agli assessori Fornaro e Mazzariello, nonché al presidente di Kyma Ambiente, Mancarelli, di assumersi le proprie responsabilità e intervenire con azioni tempestive e adeguate. Tra le proposte avanzate: inviare comunicazioni ufficiali a tutti i cittadini (sia digitali che cartacee), coinvolgere gli amministratori di condominio per una diffusione capillare delle informazioni e affiggere il calendario direttamente sui bidoni con indicazioni chiare e visibili”, continua Maiorino.

“La situazione non è solo un problema estetico, ma una minaccia per la salute pubblica. È tempo di smetterla con gli alibi e agire con decisione per impedire che Taranto continui a subire le conseguenze di un’amministrazione inefficiente”, conclude Mirko Maiorino del PLI Taranto.

