Quella appena cominciata sarà una settimana decisiva per rinforzare l’attacco. Il club rossoblu punta tutto su Leon Sipos, centravanti croato classe 2000, messosi in luce nella passata stagione al Catania. Il diesse Nicola Dionisio e il diggì in pectore Vittorio Galigani sperano di chiudere l’affare entro giovedì 28 luglio al massimo, per permettere allo stesso Sipos di mettersi subito a disposizione di Nello Di Costanzo prima della fine del ritiro estivo di Sturno. Il calciatore è di proprietà dello Spartaks Jurmala, club lettone, e ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023: per convincerlo, il Taranto sarebbe pronto a offrigli un biennale con opzione per il terzo.

Andrea Saraniti (nella foto Massimo Todaro) può essere considerato un ex calciatore del Taranto. L’attaccante palermitano ha raggiunto, con il club rossoblu, l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel giugno del 2023. La firma dovrebbe arrivare a metà di questa settimana, tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio. Una volta liberatosi, Saraniti sarà libero di accasarsi altrove. Sono diverse le società di C e D pronte a ingaggiarlo, ma la scelta sarebbe ricaduta sul Potenza, pronto a offrirgli un biennale. Andrea Saraniti lascia il Taranto dopo aver collezionato 30 presenze e 10 reti