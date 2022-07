TARANTO – Cambio radicale in avanti per il Taranto: il club rossoblù, dopo aver annunciato la rescissione con Giuseppe Giovinco, a stretto giro annuncerà anche quella di Andrea Saraniti che, pur essendo stato convocato per Sturno, non è presente in località irpina. Per lui, a brevissimo, si apriranno le porte del Potenza, il tutto non appena verrà ufficializzato l’addio al Taranto.

Per la sostituzione, il ds Dionisio ha messo nel mirino Andrea Cocco, centravanti classe ’86, nell’ultima stagione in forza al Seregno, ma con un passato importante, anche in B, nelle fila di Cagliari, Vicenza e Padova. Una prima punta di categoria con cui l’accordo di massima sembrerebbe già essere stato raggiunto, tant’è che a brevissimo sarebbe perfino prevista la firma.

A un buon punto la trattativa anche per Leon Sipos, classe ’00, nell’ultima stagione in forza al Catania, mentre si sarebbe improvvisamente riaccesa la pista che porta al ritorno di Leandro Versienti, il jolly degli ultimi due anni, su cui però avrebbero mostrato interesse anche diverse compagini del nord Italia.