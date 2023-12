TARANTO – Il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dal direttore generale del Comune di Taranto Carmine Pisano, ha visitato il sommergibile “Pietro Venuti”, unità navale della Marina Militare ormeggiata all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo del capoluogo ionico.



Ospite del “Comando Flottiglia Sommergibili” e della “Scuola Sommergibili” di Taranto, il primo cittadino è stato accolto dal capitano di vascello Manuel Moreno Minuto, dai capitani di fregata Giacomo Petruzzi e Luigi Zefferino e dal comandante del sommergibile, il capitano di corvetta Vito Grasso. Contestualmente, anche una scolaresca dell’istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” ha avuto la possibilità di visitare l’unità navale.



«È stata un’opportunità speciale – le parole di Melucci – che ci ha fatto comprendere l’importanza e il valore del lavoro, della competenza e del sacrificio di donne e uomini impegnati “silenziosamente” per la sicurezza del Mar Mediterraneo e la sorveglianza delle aree di alto interesse nazionale. Siamo oltremodo felici di scoprire quanta tecnologia e quanta ricerca si celino dietro la costruzione di unità di questo tipo, ma soprattutto che siano proprio i giovani studenti della nostra città a vivere questa esperienza formativa e unica nel suo genere. Per questa attività e per l’inesauribile passione di ogni suo componente, ringrazio la Marina Militare nel suo complesso e, in particolare, tutti i militari del “Comando Flottiglia Sommergibili” e del “Comando in Capo della Squadra Navale”: abbiamo esteso loro l’invito a prendere parte ai progetti del nostro “Distretto dell’Innovazione”».

