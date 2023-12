SAN MARZANO (TA) – Evidenti tracce di sangue anche sul muretto dove è avvenuto l’agguato, in Contrada Principi, alla periferia di San Marzano. Antonio D’Angela è stato ferito a morte proprio dinanzi alla sua abitazione in Via Ferdinando II. I Carabinieri hanno ascoltato alcune persone in caserma a San Marzano, proseguono le indagini, al momento non ci sono indagati.

La vittima di 59 anni allevava i cavalli che solitamente vengono impiegati nella festa del paese.

