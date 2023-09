Taranto: sindaco a nuovo prefetto, ‘Attenzione a tema bonifiche’

In occasione dell’avvicendamento alla guida della Prefettura ionica, deliberato dal Consiglio dei Ministri, il sindaco Rinaldo Melucci ha colto l’occasione per ringraziare il prefetto uscente, Demetrio Martino, per il lavoro svolto, dando il benvenuto alla subentrante Paola Dessì, proveniente da Sassari.

«Sono stati anni impegnativi – le parole del primo cittadino – perché il prefetto ha dovuto assolvere anche alle funzioni di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, potendo contare su risorse non sempre adeguate. Questo cambio ripropone l’urgenza del tema, per questo ringraziando Martino per il lavoro svolto e l’impegno messo nella tutela della città e dell’intero territorio, sollecitiamo il Governo affinché il tema delle bonifiche non venga derubricato ulteriormente. A lui auguriamo buon lavoro per i futuri incarichi, così come lo auguriamo al prefetto Dessì, testimoniandole già la nostra leale collaborazione».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp