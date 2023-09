Ecco il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Taranto

TARANTO – Il Capitano Francesca Romana Fiorentini, è il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Taranto. L’ufficiale prende il posto del Maggiore Gabriele Di Donna, trasferito a Livorno. Nata a Rieti nel 1991, il Capitano Fiorentini ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza. Ha inizialmente prestato servizio presso la scuola allievi Carabinieri di Iglesias con il ruolo di Comandante di Plotone per poi passare ad incarichi nella linea territoriale, prima a Modena come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e successivamente a Gardone Val Trompia (BS), quale Comandante di Compagnia. Durante i precedenti incarichi, ha proseguito gli studi, laureandosi in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp