Guardia di finanza scopre 22 lavoratori in nero nel tarantino

Taranto – La Guardia di Finanza di Taranto ha individuato 22 lavoratori in nero e 3 lavoratori irregolari nei comuni di Taranto, Manduria, Lizzano, Avetrana, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Campomarino di Maruggio, Martina Franca, Laterza, Grottaglie. I controlli hanno interessato irregolarità nell’assunzione di 19 lavoratori. Tredici datori di lavoro sono stati invece sanzionati per l’utilizzo di manodopera non dichiarata.

