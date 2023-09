Lecce – E’ in programma venerdì 22 settembre 2023 a Parigi, presso l’Università La Sorbona, un incontro bilaterale di collaborazione scientifica tra la stessa Sorbona e l’Università del Salento. «La conferenza è parte integrante dell’attività didattica del Dottorato internazionale in “Filosofia: Forme e storia dei saperi filosofici”, istituito fra la nostra Università e la Sorbonne Université, sulla scia della collaborazione avviata nel 2001 dall’attività dei due centri di ricerca gemelli e allargato nel 2013 all’Universität zu Köln», spiega il professor Agostini, «Il primo incontro bilaterale si era tenuto a Lecce il 28 maggio 2021, per celebrare il ventennale della fondazione del nostro Centro Dipartimentale. A Parigi il nuovo evento sarà preceduto da una riunione di lavoro, che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la partnership tra i due centri e di avviare ulteriori collaborazioni scientifiche tra le due università in altri ambiti di ricerca».

