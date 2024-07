Taranto, si riapre la pista Welbeck. E l’Avellino punta Enrici

Eziolino Capuano è al lavoro per portare a Taranto Nana Welbeck. Il centrocampista ghanese, in uscita dal Catania, ha già fornito il suo benestare al trasferimento in riva allo Jonio, ma si deve trovare nuovamente l’intesa con il club etneo, che non ha gradito il dietrofront improvviso di una settimana fa.

Intanto, dopo l’ingaggio di Pierozzi, non ancora ufficializzato ma già operativo nel ritiro di Viaggiano, sembra sfumata del tutto la pista Rapisarda, altro calciatore in uscita dal Catania.

L’Avellino punta Enrici

L’Avellino ha messo nel mirino Patrick Enrici. Al momento, il difensore, che nella passata stagione ha collezionato 26 presenze e una rete, è considerato incedibile dal Taranto, ma non esclude possa nascere una trattativa. Anche perché a Capuano piace il centrocampista Salvatore Pezzella, attualmente ai margini del progetto avellinese.

Federico Valietti: il Pescara ci pensa

Dopo il positivo “mezzo” campionato di Taranto (20 partite disputate 3 un gol), Federico Valietti è pronto per una nuova sfida. Il Pescara (Serie C, Girone B) ha manifestato un certo interesse per l’esterno destro di proprietà del Genoa, che potrebbe approdare in prestito al club pescarese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author