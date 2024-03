TARANTO – “Chi ha la sindrome di down non è una persona che può causare pericoli o procurare sofferenza agli altri, al contrario, è una persona che può rendere migliore la vita del prossimo “. Questo, il messaggio che arriva nella giornata mondiale della sindrome di down, dall’Istituto V. Martellotta

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts