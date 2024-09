Taranto, sequestrati 40mila prodotti pericolosi: denunciati titolari

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 40.000 prodotti, tra cui articoli per pesca, bigiotteria e materiali da imballaggio, privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. I controlli, effettuati in cinque esercizi commerciali situati a Manduria, Sava, Fragagnano, Martina Franca e Castellaneta, hanno rivelato che i prodotti non riportavano le indicazioni necessarie riguardanti la denominazione legale, l’identità del produttore e l’eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute. Inoltre, mancavano informazioni sui materiali e i metodi di lavorazione impiegati. I titolari delle attività sono stati denunciati.

