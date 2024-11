Taranto, schianto auto-moto nella notte: una persona in ospedale

TARANTO – Incidente stradale nella scorsa notte al rione Tamburi di Taranto, il bilancio è di una persona ferita, ora in ospedale. Il sinistro è avvenuto alle due in via Orsini all’intersezione con vi Volta, i due veicoli coinvolti sono: uno scooter Tmax ed una Fiat 500, ad avere la peggio l’uomo che viaggiava in sella alla motocicletta, soccorso da un’ambulanza del 118 e’ stato trasportato al SS Annunziata, dove è ricoverato, saranno necessari 40 dí guarigione , sul posto la Polizia Strafale dí Manduria e la Polizia di stato per la viabilità.

