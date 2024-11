Ok concessione per Vestas Blades: Taranto centro nevralgico per eolico

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha espresso all’unanimità parere favorevole per la concessione demaniale marittima, della durata di 9 anni, richiesta da Vestas Blades Italia srl-Unipersonale per l’uso della “Piastra portuale di Taranto”.

L’infrastruttura rappresenta per Vestas il “compimento logistico” a supporto della nuova linea di produzione di pale lunghe 115,5 metri, destinate alla più grande turbina del mondo, la Vestas V236 da 15 MW, garantendo anche una significativa riduzione delle emissioni da trasporti su gomma.

La Commissione ha motivato il via libera sottolineando l’impegno di Vestas nel consolidare un’importante struttura organizzativa e gestionale con un rilevante investimento finanziario per lo sviluppo delle attività produttive e logistiche nel porto, con ricadute socio-economiche positive per il territorio e un impegno a collaborare con la Taranto Port Workers Agency srl.

Sergio Prete, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha dichiarato: “Con questa concessione, Vestas Blades Italia srl consoliderà il ruolo del porto di Taranto come hub centrale per la logistica e l’export di impianti eolici, ampliando la capacità produttiva e la presenza sui mercati internazionali”. Soddisfatto anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “Questa decisione rilancia la piattaforma logistica del porto di Taranto, fondamentale nel corridoio scandinavo-mediterraneo della rete di trasporto trans-europea”.

Il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha aggiunto: “L’utilizzo dell’infrastruttura da parte di Vestas integra perfettamente le attività produttive con la nostra rete ferroviaria, facendo della città un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità energetica”.

