Taranto, il dono di un anziano artigiano alla “Torre dell’Orologio”

TARANTO – Un bel gesto, testimonianza di quel senso di appartenenza che diventa sempre più raro. Un anziano artigiano tarantino, Tonino Latartara, con la passione per la lavorazione del legno, ha donato all’associazione che gestisce l’antica e ristrutturata “Torre dell’orologio” due modellini che rappresentano in scala altrettanti edifici storici della città vecchia: la chiesa di San Domenico e la stessa Torre di Piazza Fontana, recentemente riaperta al pubblico. Nonno Tonino è riuscito a coniugare arte e generosità, attraverso un semplice dono alla città ed in particolare al borgo antico.

Ad accogliere Tonino Latartara, il presidente della Fondazione “Dal Mare” Alessandro Maruccia, che gestisce il Museo del Mare ospitato nella storica torre della città vecchia.



