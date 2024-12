Taranto, schianto all’alba: auto si ribalta in Via Consiglio

TARANTO – Incidente stradale in città a Taranto, un’auto si è ribaltata in Via Consiglio, lievemente ferita la persona che si trovava alla guida. L’episodio si è verificato poco dopo le 6.30 di domenica 1 dicembre, la vettura, una Peugeot 208, si sarebbe prima scontrata con un’auto in sosta e poi ha concluso la sua corsa su un fianco. L’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco ha consentito il recupero del mezzo e la messa in sicurezza.

