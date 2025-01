Taranto: ruba in un supermercato e aggredisce vigilanti, arrestato

La Polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di essere il presunto responsabile di una rapina avvenuta in un supermercato in Via Mazzini.

L’intervento della Squadra Volante è scattato in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni di un addetto alla vigilanza. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo, già noto per precedenti furti di generi alimentari, era stato fermato oltre la barriera delle casse perché sospettato di aver occultato sotto gli indumenti alcune confezioni di tonno, nonostante avesse pagato altri prodotti di scarso valore per non destare sospetti.

Durante il controllo, il sospetto si sarebbe scagliato con violenza contro il vigilante, colpendolo con due pugni al volto nel tentativo di fuggire. L’aggressione è stata fermata grazie all’intervento dei colleghi del vigilante, che sono riusciti a bloccare l’uomo all’esterno del supermercato e a riportarlo all’interno dopo una breve colluttazione.

Gli agenti intervenuti hanno recuperato la refurtiva e trovato in possesso dell’uomo alcuni strumenti atti allo scasso. Il 34enne è stato quindi arrestato e trasferito presso la locale Casa Circondariale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti e, come previsto dalla legge, per l’indagato vige il principio di innocenza fino a una sentenza definitiva.

