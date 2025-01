Grottaglie: viola obbligo di permanenza notturna dopo lite familiare, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Grottaglie un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, per presunta inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di Sorveglianza Speciale e per accuse di violenza e minacce nei confronti della moglie. L’uomo era soggetto al vincolo di permanenza nella propria abitazione tra le 20.30 e le 6.30.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata, quando gli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale sono stati chiamati da una donna che chiedeva aiuto nei pressi di uno stabile del centro cittadino. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il marito sul pianerottolo, in evidente stato di ubriachezza, mentre insisteva per rientrare in casa.

La moglie, esasperata dalle presunte minacce e violenze rivolte contro di lei e i figli, aveva negato all’uomo l’accesso all’abitazione. Secondo il racconto della donna, poco prima l’uomo, alterato dall’alcol, si sarebbe allontanato con le chiavi dell’auto di famiglia dopo una lite. Durante l’assenza del marito, la donna avrebbe ricevuto una chiamata dalla società assicurativa che monitora la scatola nera del veicolo, segnalando un incidente.

L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto, mentre gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

Si ricorda che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

