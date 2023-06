Taranto: Rissa nella notte finisce a coltellate, un ferito grave

Una violenta rissa tra gruppi di ragazzi è scoppiata, intorno alle 2.00 di domenica 18 giugno, in via Lacaita, nei pressi della Concattedrale di Taranto. All’arrivo della Polizia, i contendenti sono riusciti a dileguarsi, ma, successivamente, gli agenti hanno scoperto che due persone coinvolte nella scazzottata si erano recate al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata per lesioni da arma da taglio. Uno di loro è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita: ha la schiena perforata e una profonda ferita all’avambraccio sinistro. La Polizia ha subito avviato le indagini per far luce sulla vicenda visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza di un bar nelle vicinanze, oltre a interrogare i due feriti e i loro amici.

