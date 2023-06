‘Taranto merita rispetto’: Fratelli d’Italia incontra i cittadini

“Nel frattempo, le problematiche della città, ultima in ogni classifica sulla vivibilità, e in uno stato pietoso sotto il profilo dell’igiene, della viabilità, dei parcheggi, delle aree verdi, dei progetti concreti per il suo rilancio, per citare solo alcuni esempi, si sono aggravate a fronte di una tassazione comunale alle stelle, ovvero, oltre il danno, la beffa”, sottolinea FdI Taranto.

“Se ne parlerà approfonditamente all’incontro del 30 giugno, che vedrà schierato tutto il partito nelle sue diverse articolazioni e che sarà introdotto e moderato dal Coordinatore cittadino FDI Gianluca Mongelli, con interventi dei Parlamentari FDI eletti in terra jonica, On.le Dario Iaia, On.le Giovanni Maiorano, Sen. Maria Nocco, del Consigliere regionale Renato Perrini, dei Consiglieri Giampaolo Vietri Capo gruppo FDI al Comune e Presidente del Circolo “Italia” e Tiziana Toscano,Vicepresidente del Consiglio Comunale, nonché di Annita Lavecchia Presidente del Circolo territoriale “Radici”, di Giacinto Fallone Presidente del circolo territoriale “Salvatore Fallone” e di Matilde Percolla Presidente del Circolo territoriale “Impavidi”. Taranto merita rispetto. La cittadinanza e la stampa sono invitati”, conclude la nota del coordinamento di Fratelli d’Italia Taranto.