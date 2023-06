Nuova truffa social, l’allarme della Polizia postale

C’è un’ampia diffusione di una truffa sui social che sta allarmando la Polizia postale, che ha lanciato l’allarme. Si basa su false offerte di investimento in azioni di società che sono partecipate dallo Stato. I truffatori utilizzano i loghi di aziende prestigiose o l’immagine di personaggi famosi, persino politici, per promuovere su piattaforme social investimenti che promettono profitti facili e istantanei. Tuttavia, il link fornito rimanda a siti web fraudolenti che richiedono l’inserimento di dati sensibili come informazioni personali e fiscali, allo scopo di accedere ai conti bancari delle vittime.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp