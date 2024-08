Taranto, punto da insetto finisce fuori strada: tragedia sfiorata

Pomeriggio di Ferragosto col brivido per un ragazzo di 20 anni. Mentre era alla guida della sua Peugeot 206 e percorreva la Provinciale 104 (nota come Salina Grande, che collega la borgata di Talsano con San Giorgio Jonico, Taranto) sarebbe stato punto a un occhio da un insetto perdendo il controllo dell’auto e finendo la sua corsa nella scarpata. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale SS. Annunziata in codice arancione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Taranto. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso).

