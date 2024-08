Spari e detenzione arma, arrestato turista milanese nel tarantino

Castellaneta – I Carabinieri di Castellaneta, impegnati nei consueti controlli del territorio, soprattutto durante l’affollata stagione estiva, hanno arrestato un turista 56enne proveniente dall’hinterland milanese. L’uomo è stato accusato di “detenzione abusiva di un’arma da fuoco” e “esplosioni pericolose”.

I militari, durante una pattuglia vicino all’abitazione presa in affitto dal turista per le vacanze in Puglia, hanno udito degli spari. Avvicinatisi alla villetta, hanno scoperto che l’uomo aveva sparato almeno tre colpi con una pistola calibro 7,65 nel giardino, apparentemente mirando a un albero. All’arrivo dei Carabinieri, il turista ha tentato di nascondere l’arma, che però è stata trovata e sequestrata. Sul posto, i militari hanno rinvenuto tre bossoli relativi ai colpi appena esplosi. La zona degli spari si trova a poche decine di metri da una strada molto trafficata, soprattutto da bagnanti diretti verso le località turistiche.

Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 85 cartucce dello stesso calibro, con 15 già utilizzate. Né l’arma né le munizioni erano detenute con autorizzazione. L’arma sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma per accertamenti tecnico-balistici, al fine di verificare se sia stata utilizzata in precedenti reati.

Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

