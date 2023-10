Taranto: prima gli devastano l’auto, poi lo accoltellano

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato nella serata di sabato 7 ottobre, in via Cesare Battisti, a Taranto, nei pressi del PalaMazzola. Due individui, a bordo di una moto, si sono fermati davanti a una pizzeria chiedendo al proprietario di una Kia di colore bianco di uscire dal locale. Al rifiuto, i due, per tutta risposta, hanno dapprima bucato le due ruote anteriori dell’auto, poi, con un casco, hanno mandato in frantumi il lunotto. A quel punto, l’uomo è uscito dalla pizzeria ed è stato accoltellato: non si sa ancora se con un coltello o con un cacciavite. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata. Sul posto due volanti della Polizia e una squadra della Scientifica, che stanno indagando per comprendere il movente dell’accoltellamento.

