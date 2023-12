TARANTO – La sede dell’ufficio scolastico provinciale di Taranto ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi dell’ottava edizione del premio Diocesano per la Custodia del creato.

Hanno partecipato: l’arcivescovo di Taranto Monsignor Ciro Miniero, il direttore dell’Usp di Taranto Vito Alfonso, don Antonio Panico, vicario episcopale per la Società e la Custodia del creato, e don Ciro Marcello Alabrese, vicario episcopale per la pastorale della Scuola e dell’Università della Diocesi di Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp