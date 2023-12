Taranto, Pagano (PD): “Finanziata la scuola di medicina”

TARANTO – “Taranto avrà, almeno per il prossimo ventennio, un Dipartimento biomedico in città e il suo corso di medicina e chirurgia. Un’altra promessa rispettata da questa giunta e un altro impegno che grazie al presidente Emiliano diventa realtà”. Lo afferma in una nota Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico. “Con la delibera appena approvata si danno risorse e futuro al progetto della scuola di medicina a Taranto. Un passo avanti importantissimo per la sanità del territorio che, insieme al nuovo ospedale San Cataldo che a brevissimo vedrà la luce, costituiscono le fondamenta di un nuovo capitolo per la comunità jonica. Non si può essere che felici di vedere Taranto risorgere sotto tanti aspetti e vedersi riprendere, pezzo dopo pezzo, tutto ciò che per decenni le è stato tolto o negato”. “Come è evidente – conclude – ci sono ancora tanti ambiti in cui intervenire e progetti, come quello della decarbonizzazione dell’acciaieria, da salvare. Ma possiamo orgogliosamente dire che mai, prima di questa amministrazione regionale, era stato fatto tanto per Taranto”. (ANSA).

