Taranto, portiere: quasi fatta per Del Favero della Spal

(Di Anthony Carrano) Il Taranto è impegnato intensamente sul mercato per rinforzare la squadra in vista del campionato, che inizierà venerdì 23 agosto. Tra i nomi più vicini a vestire la maglia rossoblù c’è quello di Mattia Del Favero, portiere classe 1998 cresciuto nelle giovanili della Juventus e attualmente di proprietà della Spal. Nella passata stagione, Del Favero ha disputato otto partite con la squadra emiliana e ha accumulato anche esperienze in Serie C con Pro Patria e Piacenza.

Ma il mercato del Taranto non si ferma. Si guarda anche alla difesa: uno degli obiettivi è Michele Fornasier, difensore centrale di 30 anni, attualmente svincolato dopo aver disputato 22 partite con il Monopoli. Per il centrocampo, si valutano i profili di Demetrio Steffè, 28enne svincolato che ha collezionato 33 presenze con il Potenza, e del giovane argentino Manuel Llano, che potrebbe arrivare in prestito dall’Avellino, con cui ha giocato solo sei partite nell’ultima stagione.

Per l’attacco, invece, il club ionico ha messo nel mirino Salvatore Fusco, attaccante 19enne proveniente dalla Primavera dell’Avellino.

