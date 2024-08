Eccellenza, tris di nuovi arrivi in casa Unione Bisceglie

Continua a prendere forma la rosa dell’Unione Calcio Bisceglie, guidato da mister Angelo Monopoli, in vista della stagione 2024/2025. Le ultime acquisizioni riguardano tre giocatori senior di categoria, pronti a rafforzare la rosa.

Il centrocampista senegalese Ndiaga Ngom, classe 1997, è uno dei nuovi arrivi. Giocatore di interdizione e grande dinamismo, vanta esperienze significative in Serie D con Bisceglie 1913, Gravina, Audace Cerignola e Roccella, oltre che in Eccellenza pugliese con Corato e Virtus Mola. Ha inoltre militato in Lazio con il Viterbo Cimini FC. Nell’ultima finestra di mercato invernale, è tornato in Puglia per unirsi alla Nuova Spinazzola, dove ha collezionato 7 presenze.

Un altro rinforzo per l’Unione è l’attaccante foggiano Francesco Pelosi, classe 1998. Cresciuto nei settori giovanili di Reggina e Ternana, Pelosi ha giocato in Serie D con Derthona e Palazzolo, per poi rientrare in Puglia vestendo le maglie di Manfredonia, Team Orta Nova e Real Siti. Negli ultimi tre anni ha segnato 24 reti tra Buccino Volcei e Angelana, nell’Eccellenza campana.

Infine, l’estro e la fantasia del reparto offensivo saranno affidati a Bilal Ziani Guennon, classe 1999. L’ala, di doppia nazionalità spagnola e marocchina, è cresciuta nelle giovanili del Real Madrid e ha accumulato esperienze nella Tercera División spagnola con Paiporta, Diocesano, Atl. Albacete, Recam Colon e Huetor Tajar. Ha anche giocato in Marocco con il Wydad, partecipando alla Champions League africana, e negli Emirati Arabi. Nelle ultime due stagioni ha militato in Sardegna con Bari Sardo e Tortolì.

Intanto, la squadra è già al lavoro presso il campo Di Liddo sotto la guida di mister Monopoli e del suo staff, in preparazione del debutto stagionale in Eccellenza Pugliese contro il Barletta 1922.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author