Taranto, Polizia sequestra prodotti ittici e carni in cattivo stato

La Polizia continua i controlli per contrastare la diffusa vendita di prodotti alimentari dannosi per la salute.

Durante un’operazione a Taranto, gli agenti del Commissariato Borgo e l’ASL hanno fermato un furgone bianco: conducente e passeggero, con vari precedenti penali, trasportavano illegalmente “Faloppa” in condizioni igienico-sanitarie precarie. Dopo accertamenti, il veterinario dell’ASL ha ordinato la distruzione dei prodotti in mare, e il conducente è stato deferito per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive.

In un’altra attività commerciale di Taranto, sempre gli agenti del Commissariato Borgo, con il supporto di S.I.A.N. e personale veterinario dell’ASL, ha scoperto gravi problemi strutturali e alimenti scaduti e decomposti in vendita. Nonostante l’autorizzazione alla vendita di carne confezionata, venivano commercializzate carni macellate senza requisiti. Oltre 250 kg di carne e 34 kg di prodotto ittico sono stati sequestrati, con la distruzione degli alimenti non tracciati. L’attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, e il titolare è stato denunciato con sanzioni amministrative di 4500 euro.

