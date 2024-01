Taranto, scontro auto-moto: postino 60enne in codice rosso

Un postino di 60 anni ha avuto la peggio in un incidente stradale ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, ma non è in pericolo di vita. Per cause ancora da accertare, il postino, in sella sua moto, si è scontrato in città con una Fiat 500: l’impatto non è stato violento, ma il 60enne è caduto rovinosamente per terra rimediando escoriazioni ed ematomi vari. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Taranto.

