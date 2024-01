Taranto, Giochi 2026: i dubbi di Ferrarese, le certezze di Melucci

Condividi con…

A Taranto, consiglio comunale monotematico dedicato ai Giochi del Mediterraneo 2026, che si dovrebbero disputare proprio nella città dei due mari nel 2026. Se il commissario Massimo Ferrarese avanza qualche dubbio sulla realizzazione per via dei gravi ritardi accumulati in quattro anni, pur definendosi fiducioso qualora tutte le componenti dovessero remare nella stessa direzione, il sindaco Melucci ostenta sicurezza: ‘I Giochi a Taranto si faranno”.

