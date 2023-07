Taranto: Polizia Locale intensifica controlli in strada

Dalla guida in stato di ebrezza ai comportamenti scorretti, come l’uso del cellulare senza auricolare, fino alle verifiche della copertura assicurativa e del rispetto delle normative in materia di trasporti di merci e persone. Su tutti questi fronti la Polizia Locale di Taranto ha aumentato il pattugliamento del territorio cittadino, destinando ulteriori risorse umane ai servizi di controllo fissi e dinamici.

Un dato significativo arriva dalle verifiche della copertura assicurativa obbligatoria, soprattutto per quelle auto parcheggiate stabilmente in diverse aree cittadine: in un anno di controlli sono state riscontrate violazioni su circa 200 auto, che sono state conseguentemente rimosse e trasportate alla depositeria comunale, liberando posti auto preziosi.

Nello scorso weekend, inoltre, come accade da alcune settimane, diverse pattuglie hanno effettuato posti di blocco con l’ausilio di etilometro, un servizio mirato a scongiurare abusi e incidenti: sono state controllate circa 40 autovetture e 60 tra autisti e passeggeri, procedendo al sequestro di 2 mezzi.

Oltre le consuete attività legate al Codice della Strada, infine, nelle aree periferiche e di ingresso alla città è stato condotto un servizio specifico di “police controller”, mirato alla verifica del rispetto delle normative in materia di trasporto di merci e persone, controllando bus e camion in transito.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp