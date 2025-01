Taranto, panchina: frenata per Ferrari, c’è una alternativa

Un ostacolo burocratico blocca l’ufficializzazione di Emiliano Ferrari, tecnico classe 1975, da parte del Taranto. Nonostante abbia già guidato due allenamenti, il suo incarico non è ancora formalizzato. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il club rossoblù potrebbe valutare l’opzione Pino Murgia, allenatore sardo di 61 anni, che vanta trascorsi in Indonesia, Iraq, Macedonia, Romania e Malta. Le ultime esperienze in Italia in Serie D in Toscana sulla panchina del Jolly Montemurlo e del Montecatini, in Umbria al Foligno, in Sardegna Tortolì e Selargius. Non è da escludere che Ferrari possa rimanere come allenatore in seconda qualora non si riuscisse a risolvere l’intoppo burocratico.

