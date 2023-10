Taranto, niente agibilità per lo stadio

TARANTO – Fumata nera per lo stadio Iacovone. La struttura non sarà agibile per l’incontro di calcio Taranto – Crotone del 15 ottobre. La commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli non ha dato infatti il via libera all’utilizzo dello stadio. A quanto pare secondo i vigili del fuoco permanrebbe una criticità nel settore di curva sud per possibili anche se improbabili crolli.

Il comune di Taranto presente con l’assessore Ciraci (non c’era il sindaco Melucci a Roma) e la struttura tecnica aveva presentato una relazione che escludeva la possibilità di un effetto Domino tra i vari settori in caso di crolli, ma non è bastato.

Il Taranto FC presente all’incontro con una propria rappresentanza valuterà ora il da farsi per una situazione di nuova emergenza che nessuno si augurava.

+++ In aggiornamento

