Taranto: nido di tartaruga “Caretta Caretta” protetto in spiaggia

L’Amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha emesso un’ordinanza per proteggere l’habitat naturale del litorale ionico e salvaguardare le specie vulnerabili, come la tartaruga “Caretta Caretta”. Questo provvedimento segue la segnalazione del WWF e delle guardie zoofile, confermata dalle verifiche dell’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro.

L’ordinanza vieta l’occupazione di una porzione della spiaggia di Torretta Mare, scelta dalle tartarughe per la nidificazione, e introduce misure per garantire la sicurezza della zona. Tra queste, la delimitazione dell’area, la creazione di un corridoio ombreggiato fino al mare e il divieto di attività che possano disturbare le tartarughe, come giochi, accensione di fuochi e utilizzo di prodotti inquinanti.

Il Comune, in collaborazione con il WWF Taranto e le guardie zoofile, assicurerà la sorveglianza del nido. Durante il periodo di schiusa, potrebbe essere sospesa l’illuminazione pubblica sul lungomare prospiciente.

L’Amministrazione Melucci, sempre attenta alle tematiche ambientali, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella protezione della biodiversità e degli ecosistemi costieri, promuovendo iniziative come la “Spiaggia ecologica” e l’Area Marina Protetta, parte del progetto “Ecosistema Taranto”.

