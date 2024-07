Martina Franca: Spedito Carrieri è stato ritrovato senza vita

Il corpo di Spedito Carrieri, scomparso da Martina Franca lo scorso 6 luglio, è stato rinvenuto nel fiume a Pedrengo (provincia di Bergamo in Lombardia). Le ricerche erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa, presentata dai familiari. Le cause del decesso sono tutte da accertare, non si esclude nessuna ipotesi.

**Notizia in aggiornamento**

