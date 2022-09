Non solo il portiere, il Taranto ha individuato anche l’esterno destro. Il diesse Luca Evangelisti ha messo gli occhi su Matteo Piccardo, classe 2000. Nato a Genova, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Genoa fino ad arrivare in prima squadra, ma senza collezionare presenze. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Pergolettese, in Serie C, con 2 reti in 18 partite. Svincolato, era finito nel mirino del Balkani, club kosovaro, ma la trattativa è saltata proprio nella serata di giovedì 15 settembre. Nelle prossime ore, accompagnato dal suo agente, dovrebbe raggiungere Taranto per discutere del suo ingaggio.