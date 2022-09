Il Taranto ha un nuovo portiere. Gianmarco Vannucchi, 27 anni, si è legato al club rossoblu firmando un biennale nella mattinata di venerdì 16 settembre: sarà a disposizione di Eziolino Capuano (squalificato) per il derby dello “Iacovone” con la Fidelis Andria, ma nel frattempo si presenta. “È stata una trattativa lampo – dice il neo portiere rossoblu ad Antenna Sud -. Con il direttore ci siamo sentiti ieri mattina (giovedì 15, ndr), mi ha chiesto di raggiungere Taranto immediatamente e stamattina abbiamo firmato”.

Vannucchi trova un Taranto ultimo in classifica e ancora a secco di punti: “Guardandola dall’esterno, è anche vero che nelle prime tre giornate ha affrontato squadre attrezzate come Monopoli, Catanzaro e Turris. Ci sarà molto da lavorare, sono qui per dare una mano al gruppo mettendo a disposizione voglia ed esperienza”.

Dal punto di vista atletico, Vannucchi, svincolato fino a qualche ora fa, assicura: “In questo periodo mi sono comunque allenato: se il tecnico lo riterrà opportuno, sono pronto per scendere in campo. Lo Iacovone? Conosco lo stadio, ma non ci ho mai giocato. Mi hanno parlato della piazza e dei tifosi molto passionali: ce la metteremo tutta nella partita con l’Andria per portare a casa i primi punti”.