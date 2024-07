Taranto, NAS: sequestrati oltre 150 kg di alimenti e chiusure attività

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno intensificato i controlli nel settore alimentare nella provincia, concentrandosi sulle condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Le verifiche, alcune condotte con la collaborazione dell’Arma territoriale, hanno rivelato irregolarità in due ristoranti, una gelateria, un punto di ristoro e un’azienda agrituristica.

Sono stati sequestrati oltre 150 kg di alimenti per irregolarità nell’etichettatura, procedure Haccp non corrette o condizioni igieniche inadeguate. Le violazioni hanno portato alla chiusura di alcune attività e di due depositi privi di autorizzazione sanitaria, con multe amministrative per migliaia di euro.

