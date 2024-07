Grottaglie: due arresti per spaccio, estorsione e sequestro di persona

La Polizia ha arrestato un 34enne originario di Manduria e un 20enne residente a Grottaglie con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, tentata estorsione e sequestro di persona in concorso.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, sono iniziate quando la Polizia di Grottaglie è intervenuta in un appartamento del centro per soccorrere un giovane che si era rifugiato da una parente, temendo per la sua vita.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato minacciato più volte da un 34enne pregiudicato di Manduria, cui doveva una somma di denaro per acquisti di cocaina, e da un coetaneo, anch’egli con precedenti, a cui aveva chiesto aiuto per dilazionare il debito.

Il secondo individuo, dopo aver inizialmente chiesto 500 euro per la mediazione, avrebbe poi costretto il giovane, con l’aiuto di un complice, a recarsi dal pregiudicato di Manduria per il pagamento. Durante il tragitto di ritorno, il giovane è riuscito a fuggire e a rifugiarsi da una zia, dove ha chiesto aiuto alla Polizia.

Le indagini hanno rivelato l’estorsione dei due pregiudicati e la loro presunta attività di spaccio. Il 34enne, già agli arresti domiciliari per reati di spaccio, è stato trasferito in carcere, mentre il complice è stato posto ai domiciliari.

