Taranto, modificata la corsia bus sul Ponte di Pietra

A partire dalla mattina di mercoledì 29 gennaio, è stata modificata la disposizione della corsia preferenziale sul Ponte di Porta Napoli, noto anche come Ponte di Pietra, a Taranto. La corsia riservata ai mezzi pubblici, in direzione dal Porto Mercantile verso Piazza Fontana, è stata spostata dalla posizione centrale alla parte destra della carreggiata. Contestualmente, la viabilità per le automobili è stata adeguata: i veicoli privati dovranno ora transitare sulla corsia centrale del ponte.

