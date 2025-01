Taranto, la Polizia chiude due B&B irregolari

Nel corso di un’operazione di verifica sulle strutture ricettive del capoluogo jonico, la Polizia di Stato ha individuato due attività di affittacamere prive delle necessarie autorizzazioni, disponendone la chiusura.

I controlli, condotti dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno rivelato irregolarità amministrative, tra cui l’assenza di autorizzazioni, l’omessa registrazione degli ospiti e la mancata comunicazione di ospitalità per cittadini extracomunitari.

In una delle strutture ispezionate è stato rintracciato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, al quale è stato notificato un decreto di espulsione. In un’altra, invece, è stato identificato un cittadino cingalese destinatario di un ordine di carcerazione per scontare una pena di un anno e quattro mesi per corruzione di minorenni.

Nel corso delle verifiche, inoltre, al titolare di una terza struttura ricettiva è stato notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per cinque giorni a causa di numerose irregolarità amministrative.

