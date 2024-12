Taranto, minorenne arrestato per furto in un grande magazzino

Un 16enne è stato arrestato dalla Polizia per furto aggravato e danneggiamento in concorso. L’episodio è avvenuto nei pressi di un noto grande magazzino situato nella centralissima via Di Palma, a Taranto, dove il personale del Commissariato Borgo è intervenuto a seguito di una segnalazione.

Secondo quanto riferito dagli addetti alla vigilanza, il ragazzo avrebbe sottratto alcuni capi d’abbigliamento dagli espositori, rimuovendo le placche antitaccheggio nei camerini prima di uscire frettolosamente dal negozio. Durante la fuga, il giovane avrebbe spintonato un dipendente che tentava di fermarlo, lanciandogli contro uno dei capi rubati.

Poco dopo, i poliziotti hanno fermato una ragazza, coetanea del presunto ladro, che era stata vista in sua compagnia. Grazie alle testimonianze raccolte, gli agenti sono riusciti a rintracciare il 16enne nelle vicinanze del negozio. Il giovane aveva gettato la refurtiva in un cassonetto situato in una via parallela, permettendo così il recupero degli oggetti rubati.

Il ragazzo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre la ragazza è stata denunciata a piede libero per furto aggravato. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

