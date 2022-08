Il mercato del Taranto è in continua evoluzione. Pur avendo scelto tre portieri 2000, l’idea di affidarsi a mani più esperte non è ancora stata abbandonata. Nelle ultime, negli ambienti rossoblu circola con una certa insistenza il nome di Alberto Pelagotti, portiere classe 1989, che vanta esperienze in A e B con l’Empoli. Nell’ultimo triennio ha difeso la porta del Palermo, conquistando la promozione in Serie B.

In attacco, la suggestione è Marcello Trotta (1992) ex Triestina in C, ma con un passato in serie A e B con Frosinone, Sassuolo, Crotone, Avellino, Ascoli e Cosenza. Sempre viva la posta che porta a Christian Tommasini (1998), ex Paganese ma di proprietà del Pisa, che però sembra avere qualche remora a lasciare la Serie B.