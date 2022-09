Settimana di nuovi arrivi in casa Taranto. Dopo Filip Raicevic, il club, con un nota, ha ufficializzato anche l’ingaggio di Gastòn Manuel Romano, detto Chapi, centrocampista argentino nato a Buenos Aires il 25 marzo 1998.

Dopo la trafila giovanile suddivisa tra River Plate e Huracàn, Chapi nel 2019 si trasferisce in Portogallo dove dal 2019 al 2021 milita nelle fila dell’Espinho e dell’Estrela con cui nel 2020/21 viene promosso in Serie B portoghese nonostante la sconfitta nella finale playoff a causa della riforma del locale campionato. Complessivamente per lui 58 presenze e 6 reti nella sua esperienza portoghese in tutte le competizioni.

Il transfer del nuovo calciatore rossoblu è arrivato in tempo utile per permettere a mister Capuano di convocarlo per il derby di campionato contro il Foggia.