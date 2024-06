Taranto, Melucci: ‘Nuovo Iacovone sarà impianto all’avanguardia’

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha lanciato un appello alla comunità durante la visita del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Per una volta, in questa stupenda e un po’ complicata città, non dividiamoci e godiamoci i tanti traguardi che si stanno raggiungendo, per un numero crescente di cittadini e categorie della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco.

La visita di Andrea Abodi, ministro dello sport, ha fornito l’occasione per fare il punto sui lavori in corso per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, discutendo non solo dei preparativi immediati, ma anche dell’eredità che lasceranno i Giochi. Al centro del colloquio, l’importanza di migliorare l’impiantistica sportiva della città e le politiche per combattere la dispersione scolastica, avvicinando i giovani alle pratiche sportive.

Tra i progetti in fase avanzata, spiccano il nuovo stadio del nuoto, il PalaRicciardi, il centro polivalente Magna Grecia e il nuovo stadio Iacovone, che farà di Taranto un punto di riferimento sportivo anche oltre il 2026. Il sindaco ha espresso soddisfazione per questi progressi, sottolineando l’importanza del Masterplan revisionato, in attesa di approvazione dal Governo.

Dal 2017, l’amministrazione comunale si sta impegnando a trasformare la città. “Ci vuole pazienza, unità di intenti e cura per la reputazione di Taranto, ma il cambiamento è ormai partito”, ha affermato Melucci. Entro la fine dell’anno, sarà visibile il cantiere del nuovo stadio di calcio comunale, un progetto atteso da tutti gli appassionati e destinato a migliorare gli equilibri del quartiere Salinella.

Taranto avrà presto una delle strutture calcistiche più moderne e confortevoli del Paese. “Siamo orgogliosi di ciò e grati agli Uffici tecnici per gli sforzi compiuti,” ha aggiunto il sindaco. Il miglioramento della qualità della vita della comunità ionica è l’obiettivo finale di questi progetti.

Melucci ha concluso ribadendo l’impegno della sua amministrazione nel mantenere le promesse fatte ai cittadini, celebrando la futura cerimonia di apertura dei Giochi nel nuovo Stadio Iacovone davanti a 21 mila spettatori. “Dopo decenni di immobilismo, stiamo mantenendo tutti i nostri impegni,” ha detto con orgoglio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author