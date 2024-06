Taranto, a fuoco una villetta a Talsano: nessun ferito (foto)

Nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, in via Gargiulo a Talsano, borgata di Taranto, un incendio è scoppiato in una villetta abitata da mamma e figlio, coinvolgendo la camera da letto. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e due cisterne dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate un paio d’ore. Servizio fotografico di Francesco Manfuso.

