TARANTO – Acque agitate in seno al Consiglio Comunale di Taranto, che ha chiuso la lunga riunione nella serata di giovedi. Parole dure quelle del sindaco Rinaldo Melucci al termine della seduta: “A me sembra che qualcuno si sia messo fuori dal perimetro di maggioranza. Ne dobbiamo prendere atto. Nei prossimi giorni ci lavoreremo”. Melucci è al secondo mandato. Rieletto nel giugno 2022, con una giunta di centrosinistra con il M5S. Adesso si fa strada l’ipotesi di una nuova maggioranza col possibile ingresso di Italia Viva, i cui attuali esponenti hanno fatto parte dell’opposizione e a fine 2021, in altri ruoli politici, hanno firmato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, portando Melucci alle dimissioni da sindaco, mentre l’anno scorso alle comunali si sono alleati col centrodestra.

“Mi fa piacere, rivela all’Agi Melucci, che alcune personalità come il consigliere Stellato, pure esprimendo dei pareri critici, hanno assicurato la presenza in aula a differenza della minoranza, mettendo l’interesse della città prima di altre considerazioni”. “Non scomodassero il presidente Emiliano, perché ha tante cose da fare, non chiamassero altre personalità autorevoli. Venissero qui a raccontarci cosa intendono fare del programma di Palazzo di Città, altrimenti per me da stasera c’è una nuova maggioranza”, ha detto il sindaco riferendosi all’assenza in aula al momento dell’approvazione di alcuni provvedimenti di alcuni consiglieri di maggioranza. “In politica contano i fatti – ha detto Melucci a AGI -. Qualcuno si chiama fuori dai programmi e dall’azione amministrativa. Le sorti di Kyma Ambiente con 500 lavoratori, i servizi alla città, gli equilibri di bilancio, sono questioni programmatiche, non futili. Sono nodi per stare insieme. Oggi a me sembra che qualcuno si sia messo fuori da quel perimetro di maggioranza”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp